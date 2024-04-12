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Хрыков Тимофей Степанович

Место рождения

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1768 и 1771

Дата смерти

Около 1823

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1771

Отец: Степан Иванович

Мать: Екатерина Алексеевна

Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1784 и 1787

Жена: Хрыкова Евдокия Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Между 1787 и 1811

Жена: Хрыкова Евфросиния Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Хрыкова Евдокия Григорьевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Хрыков Михаил Степанович

Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Хрыков Демид Тимофеевич

Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Андреевна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Около 1823
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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