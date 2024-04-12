Хрыков Тимофей Степанович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1768 и 1771
Дата смертиОколо 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1768 и 1771
Отец: Степан Иванович
Мать: Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Между 1784 и 1787
Бракосочетание
Между 1787 и 1811
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Хрыкова Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1802
Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Хрыкова Евфросиния Андреевна
Смерть
Около 1823