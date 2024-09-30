Наумкин Игнат Михайлович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Михаил старший Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Наумкин Нестор Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Сын: Демьян Игнатьевич
Мать ребёнка: не указана
уточнить имя
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Ведешкина (Наумкина) Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Екатерина Игнатьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно