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Наумкин Игнат Михайлович

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Михаил старший Федорович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Наумкин Нестор Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Демьян Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
уточнить имя
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Ведешкина (Наумкина) Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Екатерина Игнатьевна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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