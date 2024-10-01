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Наумкин Нестор Игнатьевич

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Наумкин Игнат Михайлович

Мать: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1867

Жена: Ирина (Арина) Агаповна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Игнат Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Наумкин Иван Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Наумкин Алексей Нестерович

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Прасковья (Параскева) Нестеровна

Мать ребёнка: не указана

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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