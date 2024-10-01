Наумкин Нестор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Наумкин Игнат Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Жена: Ирина (Арина) Агаповна
Рождение ребёнка
1870
Сын: Игнат Нестерович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Наумкин Алексей Нестерович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Прасковья (Параскева) Нестеровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно