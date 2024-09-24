Валуева Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: (Валуева) Татиана Иванова
Отец ребёнка: Валуев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1855
Отец ребёнка: Валуев Иван Иванович
Упоминание
1858 ст.
Ревизская сказка. Дом №6
Рождение ребёнка
27.09.1871 ст.
Отец ребёнка: Валуев Иван Иванович
Смерть
Неизвестно