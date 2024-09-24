Валуева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуева Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829 ст.

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: (Валуева) Татиана Иванова

Отец ребёнка: Валуев Иван Иванович

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Валуев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Валуев Иван Иванович

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Упоминание
1858 ст.
Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Ревизская сказка. Дом №6
Рождение ребёнка
27.09.1871 ст.

Сын: Валуев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Валуев Иван Иванович

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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