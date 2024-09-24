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Валуев Иван Иванович

Место рождения

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Вычислено 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Вычислено 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826 ст.

Отец: Валуев Иван

Мать: Екатерина Иванова

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: (Валуева) Татиана Иванова

Мать ребёнка: Валуева Евдокия Степановна

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1855

Сын: Валуев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Валуева Евдокия Степановна

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Упоминание
1858 ст.
Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Ревизская сказка. Дом №6
Рождение ребёнка
27.09.1871 ст.

Сын: Валуев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Валуева Евдокия Степановна

Бородино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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