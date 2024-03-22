Хмелевский Астафий Иванов
Место рождения
Дата рождения1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.
Отец: Хмелевский Иван Егоров
Мать: Хмелевская Марфа (Мария)
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Аксинья Астафьева
Мать ребёнка: Хмелевская Прасковья Елисеева
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.
Мать ребёнка: Хмелевская Прасковья Елисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно