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Хмелевский Астафий Иванов

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 ст.

Отец: Хмелевский Иван Егоров

Мать: Хмелевская Марфа (Мария)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Аксинья Астафьева

Мать ребёнка: Хмелевская Прасковья Елисеева

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.

Сын: Хмелевский Петр Астафьев

Мать ребёнка: Хмелевская Прасковья Елисеева

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Прасковья Елисеева

Смерть
Неизвестно
Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
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