Хмелевский Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияС 1796 по 1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1798 ст.
Отец: Хмелевский Егор Матвеев
Мать: Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Хмелевская Марфа (Мария)
Рождение ребёнка
1824 ст.
Сын: Хмелевский Астафий Иванов
Мать ребёнка: Хмелевская Марфа (Мария)
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Хмелевский Савелий Иванов
Мать ребёнка: Хмелевская Марфа (Мария)
Рождение ребёнка
1831 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Хмелевская Марфа (Мария)
Бракосочетание
Около 1839
Рождение ребёнка
1839 ст.
Дочь: Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Хмелевская Аграфена Сергеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хмелевская Марфа (Мария)
Смерть
Неизвестно