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Хмелевский Иван Егоров

Место рождения

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния

Дата рождения

С 1796 по 1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1796 по 1798 ст.

Отец: Хмелевский Егор Матвеев

Мать: Авдотья Никитина

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Хмелевская Марфа (Мария)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1824 ст.

Сын: Хмелевский Астафий Иванов

Мать ребёнка: Хмелевская Марфа (Мария)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Хмелевский Савелий Иванов

Мать ребёнка: Хмелевская Марфа (Мария)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1831 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Хмелевская Марфа (Мария)

Алексеевка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Около 1839

Жена: Хмелевская Аграфена Сергеева

Рождение ребёнка
1839 ст.

Дочь: Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Хмелевская Аграфена Сергеева

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хмелевская Марфа (Мария)

Смерть
Неизвестно
Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
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