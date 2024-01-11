Хмелевская Прасковья Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская Прасковья Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: Аксинья Астафьева

Отец ребёнка: Хмелевский Астафий Иванов

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.

Сын: Хмелевский Петр Астафьев

Отец ребёнка: Хмелевский Астафий Иванов

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Астафий Иванов

Смерть
Неизвестно
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