Хмелевская Прасковья Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: Аксинья Астафьева
Отец ребёнка: Хмелевский Астафий Иванов
Рождение ребёнка
С 1857 по 1858 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Астафий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно