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Акилина Ильина
Акилина Ильина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1727
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Илья Фёдоров
1677 г.р.
Мать
Домна Григорьева
1679 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец:
Илья Фёдоров
Мать:
Домна Григорьева
Смерть
Неизвестно
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