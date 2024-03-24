Домна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

После 1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1708 по 1717

Сын: Герасим Ильин

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Акилина Ильина

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Рождение ребёнка
1730

Сын: Иван Ильин

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Агриппина Ильина

Отец ребёнка: Илья Фёдоров

Смерть
После 1757

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