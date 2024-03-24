Домна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиПосле 1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1708 по 1717
Сын: Герасим Ильин
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Грибаново, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Акилина Ильина
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Ильин
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Агриппина Ильина
Отец ребёнка: Илья Фёдоров
Смерть
После 1757