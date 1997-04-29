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Шевцов Дмитрий Владиславович
Шевцов Дмитрий Владиславович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.04.1997
Пол
Мужской
Отец
Шевцов Владислав Борисович
1973 г.р.
Мать
Шевцова Маргарита Евгеньевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1997
Отец:
Шевцов Владислав Борисович
Мать:
Шевцова Маргарита Евгеньевна
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