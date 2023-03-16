Шевцов Владислав Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцов Владислав Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1973

Отец: Шевцов Борис Михайлович

Мать: Шевцова Тамара Ивановна

Бракосочетание
08.09.1995

Жена: Шевцова Маргарита Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.04.1997

Сын: Шевцов Дмитрий Владиславович

Мать ребёнка: Шевцова Маргарита Евгеньевна

Рождение ребёнка
26.12.2002

Дочь: Шевцова Анастасия Владиславовна

Мать ребёнка: Шевцова Маргарита Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
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