Шевцов Владислав Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1973
Отец: Шевцов Борис Михайлович
Мать: Шевцова Тамара Ивановна
Бракосочетание
08.09.1995
Рождение ребёнка
29.04.1997
Сын: Шевцов Дмитрий Владиславович
Мать ребёнка: Шевцова Маргарита Евгеньевна
Рождение ребёнка
26.12.2002
Дочь: Шевцова Анастасия Владиславовна
Мать ребёнка: Шевцова Маргарита Евгеньевна