Климов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1960
Дата смерти02.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1982
Дочь: Осинина Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Климова Нина Павловна
Рождение ребёнка
17.04.1986
Дочь: Клевова Надежда Андреевна
Мать ребёнка: Климова Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Нина Павловна
Смерть
02.01.2020