Климов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1960

Дата смерти

02.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1982

Дочь: Осинина Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Климова Нина Павловна

Рождение ребёнка
17.04.1986

Дочь: Клевова Надежда Андреевна

Мать ребёнка: Климова Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Нина Павловна

Смерть
02.01.2020
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