Клевова (Климова) Надежда Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клевова (Климова) Надежда Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1986

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1986

Отец: Климов Андрей Иванович

Мать: Климова Нина Павловна

Рождение ребёнка
27.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клевов Алексей

Рождение ребёнка
15.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клевов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клевов Алексей

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