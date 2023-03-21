Клевова (Климова) Надежда Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1986
Отец: Климов Андрей Иванович
Мать: Климова Нина Павловна
Рождение ребёнка
27.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клевов Алексей
Рождение ребёнка
15.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клевов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клевов Алексей