Осинина (Климова) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинина (Климова) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1982

Дата смерти

19.02.2023

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1964 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1982

Отец: Климов Андрей Иванович

Мать: Климова Нина Павловна

Рождение ребёнка
27.04.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинин Сергей

Рождение ребёнка
21.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осинин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинин Сергей

Смерть
19.02.2023
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