Осинина (Климова) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1982
Дата смерти19.02.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1982
Отец: Климов Андрей Иванович
Мать: Климова Нина Павловна
Рождение ребёнка
27.04.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осинин Сергей
Рождение ребёнка
21.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осинин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осинин Сергей
Смерть
19.02.2023