Сгонова Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгонова Виктория

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сухов Виктор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.06.2011

Сын: Сгонов Альберт Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгонов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
06.07.2015

Дочь: Сгонова Янина Дмитриевна

Отец ребёнка: Сгонов Дмитрий Михайлович

Рождение ребёнка
18.08.2017

Сын: Сгонов Герман Дмитриевич

Отец ребёнка: Сгонов Дмитрий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сгонов Дмитрий Михайлович

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