Сгонова Виктория
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сухов Виктор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.06.2011
Сын: Сгонов Альберт Дмитриевич
Отец ребёнка: Сгонов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.2015
Дочь: Сгонова Янина Дмитриевна
Отец ребёнка: Сгонов Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.2017
Отец ребёнка: Сгонов Дмитрий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно