Сгонов Герман Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгонов Герман Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.2017

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2017

Отец: Сгонов Дмитрий Михайлович

Мать: Сгонова Виктория

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