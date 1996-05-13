Сухов Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1944
Дата смерти13.05.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944
Отец: Сухов Василий
Мать: Анна
Рождение ребёнка
14.05.1968
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.01.1972
Дочь: Ковалёва Ирина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сгонова Виктория
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.05.1996