Сухов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухов Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1944

Дата смерти

13.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1944

Отец: Сухов Василий

Мать: Анна

Рождение ребёнка
14.05.1968

Сын: Сухов Виталий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.01.1972

Дочь: Ковалёва Ирина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курдяпина Надежда Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сгонова Виктория

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.05.1996
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