Горячевская (Кривошеина) Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячевская (Кривошеина) Александра Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1919

Отец: Кривошеин Прокоп Прокопивич

Мать: Кривошеина Алёна Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1932

Сын: Горячевский Виталий Иванович

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

д. В- Гора
Лузский р-он Кировская обл. (Ворончиха)
Рождение ребёнка
27.04.1935

Дочь: Чиркова Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Горячевский Василий Иванович

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячевский Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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