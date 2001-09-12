Горячевская (Кривошеина) Александра Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1919
Рождение ребёнка
14.02.1932
Сын: Горячевский Виталий Иванович
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
д. В- Гора
Лузский р-он Кировская обл. (Ворончиха)
Рождение ребёнка
27.04.1935
Дочь: Чиркова Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1937
Сын: Горячевский Василий Иванович
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячевский Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Горячевский Иван Иванович
Смерть
Неизвестно