Горячевский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1907
Дата смерти21.09.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907
Рождение ребёнка
14.02.1932
Сын: Горячевский Виталий Иванович
Мать ребёнка: Горячевская Александра Прокопьевна
д. В- Гора
Лузский р-он Кировская обл. (Ворончиха)
Рождение ребёнка
27.04.1935
Дочь: Чиркова Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Горячевская Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
08.03.1937
Сын: Горячевский Василий Иванович
Мать ребёнка: Горячевская Александра Прокопьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячевский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Горячевская Александра Прокопьевна
Смерть
21.09.1943