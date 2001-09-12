Горячевский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячевский Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1907

Дата смерти

21.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1907

Отец: Горячевский Иван Иванович

Мать: Горячевская Агния Ивановна

Рождение ребёнка
14.02.1932

Сын: Горячевский Виталий Иванович

Мать ребёнка: Горячевская Александра Прокопьевна

д. В- Гора
Лузский р-он Кировская обл. (Ворончиха)
Рождение ребёнка
27.04.1935

Дочь: Чиркова Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Горячевская Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Горячевский Василий Иванович

Мать ребёнка: Горячевская Александра Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячевский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Горячевская Александра Прокопьевна

Смерть
21.09.1943
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