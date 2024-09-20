Варлакова (Шеина) Наталья Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стадухина (Варлакова) Авдотья Игнатьевна
Отец ребёнка: Варлаков Игнатий Иакимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сидорова (Варлакова) Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.08.1906
Дочь: Питерских (Варлакова) Надежда Игнатьевна
Отец ребёнка: Варлаков Игнатий Иакимович
(ГАСО 6-21-277,1906г.) Воспреемники: крестьянская девица Клавдия Васильевна Попова.
Смерть
Неизвестно