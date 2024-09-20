Варлакова (Шеина) Наталья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлакова (Шеина) Наталья Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шеин Ананий Герасимович

Мать: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стадухина (Варлакова) Авдотья Игнатьевна

Отец ребёнка: Варлаков Игнатий Иакимович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сидорова (Варлакова) Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варлаков Игнатий Иакимович

Рождение ребёнка
26.08.1906

Дочь: Питерских (Варлакова) Надежда Игнатьевна

Отец ребёнка: Варлаков Игнатий Иакимович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-277,1906г.) Воспреемники: крестьянская девица Клавдия Васильевна Попова.
Смерть
Неизвестно

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