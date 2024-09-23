Шеин Ананий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Шеин Герасим Григорьевич
Мать: Шеина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варлакова (Шеина) Наталья Ананьевна
Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шеина) Агафья Ананьевна
Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеин Иван Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеин Роман Ананьевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
03.07.1861
(ГАСО 6-3-1059,1861г.) Первым браком оба, ему 19лет, ей18 лет. Поручители по жениху: Яков Архипович Шаломенцев, Павел Федорович Шеин, Михаил Сильвестрович Вяткин. Но невесте: Капитон Егорович Лавров ... Показать все
Рождение ребёнка
1868
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна
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Рождение ребёнка
25.05.1880
Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна
(ГАСО 6-21-96,1880г.)
Смерть
Неизвестно