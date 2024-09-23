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Шеин Ананий Герасимович

Место рождения

Уецкое, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Шеин Герасим Григорьевич

Мать: Шеина Мария Федоровна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варлакова (Шеина) Наталья Ананьевна

Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шеина) Агафья Ананьевна

Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеин Андрей Ананьевич

Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеин Иван Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеин Роман Ананьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
03.07.1861

Жена: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-3-1059,1861г.) Первым браком оба, ему 19лет, ей18 лет. Поручители по жениху: Яков Архипович Шаломенцев, Павел Федорович Шеин, Михаил Сильвестрович Вяткин. Но невесте: Капитон Егорович Лавров ... Показать все
Рождение ребёнка
1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1880

Сын: Шеин Георгий Ананьевич

Мать ребёнка: Шеина (Стадухина) Ульяна (Устинья) Ивановна

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
(ГАСО 6-21-96,1880г.)
Смерть
Неизвестно
Уецкое, Талицкий, Свердловская область

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