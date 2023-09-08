Шеина Иустинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти19.04.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеин Ананий Герасимович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варлакова Наталья Ананьевна
Отец ребёнка: Шеин Ананий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ананьевна
Отец ребёнка: Шеин Ананий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шеин Ананий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1907
Умерла в 72 года от старости