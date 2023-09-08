Шеина Иустинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеина Иустинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

19.04.1907

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеин Ананий Герасимович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варлакова Наталья Ананьевна

Отец ребёнка: Шеин Ананий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ананьевна

Отец ребёнка: Шеин Ананий Герасимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеин Андрей Ананьевич

Отец ребёнка: Шеин Ананий Герасимович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеин Ананий Герасимович

Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Смерть
19.04.1907
Уецкое, Талицкий, Свердловская область
Умерла в 72 года от старости
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