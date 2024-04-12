Пуззе Пуза Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1912 ст.
Дата смерти03.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Пуззе Демидова Мария Романовна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Пуззе Людмила (Люся) Федоровна
Мать ребёнка: Пуззе Демидова Мария Романовна
Рождение ребёнка
05.05.1946
Сын: Демидов Василий Федорович
Мать ребёнка: Пуззе Демидова Мария Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.06.1992
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область