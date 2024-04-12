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Пуззе Пуза Федор Михайлович

Место рождения

Грузино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1912 ст.

Дата смерти

03.06.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грузино, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Пуззе Виктор Федорович

Мать ребёнка: Пуззе Демидова Мария Романовна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
1943

Дочь: Пуззе Людмила (Люся) Федоровна

Мать ребёнка: Пуззе Демидова Мария Романовна

Рождение ребёнка
05.05.1946

Сын: Демидов Василий Федорович

Мать ребёнка: Пуззе Демидова Мария Романовна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуззе Демидова Мария Романовна

Смерть
03.06.1992
Пикалёво, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
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