Демидов (Пуззе) Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения05.05.1946
Дата смертиОколо 1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1946
Рождение ребёнка
10.07.1979
Сын: Демидов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1987
Дочь: Демидова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 1997