Демидов (Пуззе) Василий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемидов (Пуззе) Василий Федорович

Демидов (Пуззе) Василий Федорович

avatar

Место рождения

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд

Дата рождения

05.05.1946

Дата смерти

Около 1997

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1946

Отец: Пуззе Пуза Федор Михайлович

Мать: Пуззе Демидова Мария Романовна

Щербинка, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1979

Сын: Демидов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кобралово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
31.01.1987

Дочь: Демидова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кобралово, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 1997
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close