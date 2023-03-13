Мясоедовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Мясоедовъ Алексей
Рождение ребёнка
1761
Сын: Мясоедовъ Василий
Мать ребёнка: Мясоедова Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мясоедовъ Карпъ
Мать ребёнка: Мясоедова Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мясоедовъ Феклистъ
Мать ребёнка: Мясоедова Наталья Никитина
Рождение ребёнка
1779
Сын: Мясоедовъ Яковъ
Мать ребёнка: Мясоедова Наталья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно