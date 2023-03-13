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Мясоедовъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Мясоедовъ Алексей

Мать: Мясоедова Степанида Дементьева

Рождение ребёнка
1761

Сын: Мясоедовъ Василий

Мать ребёнка: Мясоедова Наталья Никитина

Рождение ребёнка
1767

Сын: Мясоедовъ Карпъ

Мать ребёнка: Мясоедова Наталья Никитина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Мясоедовъ Феклистъ

Мать ребёнка: Мясоедова Наталья Никитина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Мясоедовъ Яковъ

Мать ребёнка: Мясоедова Наталья Никитина

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясоедова Наталья Никитина

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