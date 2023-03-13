Мясоедова Степанида Дементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоедова Степанида Дементьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Мясоедовъ Илья

Отец ребёнка: Мясоедовъ Алексей

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Мясоедовъ Василий

Отец ребёнка: Мясоедовъ Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мясоедовъ Алексей