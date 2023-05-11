Мясоедовъ Илья
Место рождения
Дата рождения1729
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Мясоедовъ Алексей
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Мясоедова Федосья Борисова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Мясоедова Федосья Борисова
Рождение ребёнка
1762
Сын: Мясоедовъ Павелъ
Мать ребёнка: Мясоедова Федосья Борисова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мясоедовъ Петръ
Мать ребёнка: Мясоедова Федосья Борисова
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно