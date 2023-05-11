Мясоедовъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМясоедовъ Илья

Мясоедовъ Илья

Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1729

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Мясоедовъ Алексей

Мать: Мясоедова Степанида Дементьева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Мясоедова Федосья Борисова

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Мясоедова Федосья Борисова

Рождение ребёнка
1762

Сын: Мясоедовъ Павелъ

Мать ребёнка: Мясоедова Федосья Борисова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мясоедовъ Петръ

Мать ребёнка: Мясоедова Федосья Борисова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясоедова Федосья Борисова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close