(Мясоедова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мясоедова) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Пол

Женский

Отец

1729 г.р.

Мать

1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Мясоедовъ Илья

Мать: Мясоедова Федосья Борисова

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