Мясоедовъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясоедовъ Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Мясоедовъ Якимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Мясоедовъ Илья

Мать ребёнка: Мясоедова Степанида Дементьева

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Мясоедовъ Василий

Мать ребёнка: Мясоедова Степанида Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясоедова Степанида Дементьева

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