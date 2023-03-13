Мясоедовъ Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Мясоедовъ Якимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Мясоедовъ Илья
Мать ребёнка: Мясоедова Степанида Дементьева
Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1735
Сын: Мясоедовъ Василий
Мать ребёнка: Мясоедова Степанида Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно