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Мясоедовъ Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Мясоедовъ Василий

Мать: Мясоедова Наталья Никитина

Рождение ребёнка
1781

Сын: Мясоедовъ Осипъ

Мать ребёнка: Мясоедова Мавра Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Мясоедовъ Ларионъ

Мать ребёнка: Мясоедова Мавра Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Мясоедова Мавра Михайлова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мясоедова Мавра Михайлова

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