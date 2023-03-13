Мясоедовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Мясоедовъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мясоедовъ Осипъ
Мать ребёнка: Мясоедова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Мясоедовъ Ларионъ
Мать ребёнка: Мясоедова Мавра Михайлова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Мясоедова Мавра Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно