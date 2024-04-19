Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1907
Дочь: Титова Анастасия
Мать ребёнка: Титова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1910
Сын: Титов Александр
Мать ребёнка: Титова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1913
Сын: Титов Василий
Мать ребёнка: Титова Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Титова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Титова Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно