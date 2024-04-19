Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай

Николай

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: ?

Мать: Пелагея

Возможно отца звали Михаил
Рождение ребёнка
13.12.1907

Дочь: Титова Анастасия

Мать ребёнка: Титова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Титов Александр

Мать ребёнка: Титова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Титов Василий

Мать ребёнка: Титова Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Титова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close