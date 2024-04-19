Титова Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1907

Дочь: Титова Анастасия

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
26.05.1910

Сын: Титов Александр

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
25.02.1913

Сын: Титов Василий

Отец ребёнка: Николай

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай

Смерть
Неизвестно
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