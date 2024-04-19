Титова Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.12.1907
Дочь: Титова Анастасия
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
26.05.1910
Сын: Титов Александр
Отец ребёнка: Николай
Рождение ребёнка
25.02.1913
Сын: Титов Василий
Отец ребёнка: Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай
Смерть
Неизвестно