Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Алексей Васильевич
Мать: Авдотья Руфовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Анисья Петровна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Смуров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
1855
Сын: Смуров Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Петровна
Смерть
Неизвестно