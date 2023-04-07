Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Алексеевич

Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Алексей Васильевич

Мать: Авдотья Руфовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1838

Сын: Смуров Иван Николаевич

Мать ребёнка: Анисья Петровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Смуров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1850

Сын: Смуров Семен Николаевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Ильинична

Рождение ребёнка
1855

Сын: Смуров Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Евдокия Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Петровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close