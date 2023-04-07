Анисья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Афанасий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно