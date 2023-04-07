Анисья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Афанасий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Смуров Иван Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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