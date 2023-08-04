Косолапов Гавриил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косолапов Федор
Рождение ребёнка
27.03.1884 ст.
Сын: Косолапов Стефан Гавриилович
Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1668911 Восприемник - брат Иван Гаврилович Косолапов
Рождение ребёнка
13.09.1887 ст.
Сын: Косолапов Димитрий Гавриилович
Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/168147 Восприемник - сестра Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов Иван Гавриилович
Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Варвара Гаврииловна
Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолапова Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна
Смерть
Неизвестно