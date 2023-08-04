Косолапов Гавриил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Гавриил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косолапов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1884 ст.

Сын: Косолапов Стефан Гавриилович

Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1668911 Восприемник - брат Иван Гаврилович Косолапов
Рождение ребёнка
13.09.1887 ст.

Сын: Косолапов Димитрий Гавриилович

Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/168147 Восприемник - сестра Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Иван Гавриилович

Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Варвара Гаврииловна

Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Мария Ананиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолапова Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Косолапова Мария Ананиевна

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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