Косолапова (Зверева) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапова (Зверева) Анна Емельяновна

Место рождения

Ирьяк

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Зверев Емельян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косолапов Гавриил Федорович

Отец ребёнка: Косолапов Федор Семенович

Бракосочетание
28.01.1868 ст.

Муж: Косолапов Федор Семенович

https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1684738
Рождение ребёнка
06.01.1869 ст.

Сын: Косолапов Павел Федорович

Отец ребёнка: Косолапов Федор Семенович

Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1337141
Смерть
Неизвестно

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