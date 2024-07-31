Косолапова (Зверева) Анна Емельяновна
Место рожденияИрьяк
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Зверев Емельян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косолапов Гавриил Федорович
Отец ребёнка: Косолапов Федор Семенович
Бракосочетание
28.01.1868 ст.
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1684738
Рождение ребёнка
06.01.1869 ст.
Сын: Косолапов Павел Федорович
Отец ребёнка: Косолапов Федор Семенович
Язлова, Осинский муниципальный район, Пермский край
https://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1337141
Смерть
Неизвестно