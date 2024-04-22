Косолапова Матрона Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Восприемник
11.09.1894 ст.
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6772#166 Стр 166, зап.116 Восприемник у племянницы Надежды
Восприемник
20.04.1900 ст.
https://pokolenia.permkrai.ru/books/view/6783#25 Стр 25, зап 50 Восприемник у племянницы Александры
Смерть
Неизвестно