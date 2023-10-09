Потап Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотап Семенович

Потап Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1767 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Семен Игнатович

Мать: Федосья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close