Федосья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Петр Семенович

Отец ребёнка: Семен Игнатович

Рождение ребёнка
1786

Сын: Потап Семенович

Отец ребёнка: Семен Игнатович

Рождение ребёнка
1788

Сын: Коптелов Никон Семенович

Отец ребёнка: Семен Игнатович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Козьма Семенович

Отец ребёнка: Семен Игнатович

Смерть
Неизвестно
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