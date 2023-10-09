Федосья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Петр Семенович
Отец ребёнка: Семен Игнатович
Рождение ребёнка
1786
Сын: Потап Семенович
Отец ребёнка: Семен Игнатович
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Семен Игнатович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Козьма Семенович
Отец ребёнка: Семен Игнатович
Смерть
Неизвестно