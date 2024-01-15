(Бабкина) Акилина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бабкина) Акилина Абрамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бабкин Абрам Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1868 ст.

Муж: Евстафий Васильевич

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Василия Уарова сын Евстафий Васильев 18 Абрама Иванова Бабкина дочь-девица Акилина Абрамовна 18
Смерть
Неизвестно
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