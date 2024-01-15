Евстафий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Василий Уарович
Бракосочетание
10.10.1868 ст.
Жена: Акилина Абрамовна
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Василия Уарова сын Евстафий Васильев 18 Абрама Иванова Бабкина дочь-девица Акилина Абрамовна 18
Смерть
Неизвестно