Перепелова (Киреева) Ксения Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киреев Козьма Максимович
Мать: Киреева Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Покровская Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Перепелов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1888 ст.
Дочь: Волкова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Перепелов Григорий Иванович
Мурзицы, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маричева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Перепелов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перепелов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Перепелов Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно