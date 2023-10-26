Перепелова (Киреева) Ксения Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перепелова (Киреева) Ксения Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Киреев Козьма Максимович

Мать: Киреева Ефимия Ивановна

Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Покровская Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Перепелов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1888 ст.

Дочь: Волкова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Перепелов Григорий Иванович

Мурзицы, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перепелов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маричева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Перепелов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перепелов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Перепелов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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