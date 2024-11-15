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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ревизская Сказка с. Новоникольское за 1762 год
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• Ревизская Сказка с. Новоникольское за 1762 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1230Мурзицы, с. удел. и вл.при р. Суре.61251272303Церковь православная 1. Ярмарка 1. Пристань.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
С. Мурзицы и Кожино33Ирак. Григ. Пересекин3344068
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
734. Мурзицы, село бывшее владельческое и удельное, при реке Суре, дворов 144, жителей 905, волостное правление (уездный город в 61 версте), церковь православная, лавки, Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Мурзицы11029054181410456848219389[...]
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
408Мурзицы, село, при р. Суре; н. р.20087254723769
423Полтавский Поселок, при с. Мурзицах; н. мал.20087195373
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Мурзицы село284Мурзицкий1891ст. Пильн—1570265
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18326Мурзицысело55°17'46°13'N-38-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22649440101с Мурзицысело