село Мурзицы, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Мурзицы

Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ревизская Сказка с. Новоникольское за 1762 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Курмышский уезд
1230Мурзицы, с. удел. и вл.при р. Суре.61251272303Церковь православная 1. Ярмарка 1. Пристань.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд
С. Мурзицы и Кожино33Ирак. Григ. Пересекин3344068

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Мурзицкая волость
734. Мурзицы, село бывшее владельческое и удельное, при реке Суре, дворов 144, жителей 905, волостное правление (уездный город в 61 версте), церковь православная, лавки, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Мурзицкая волость
село Мурзицы11029054181410456848219389[...]

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Курмышский уезд, Мурзицкая волость
408Мурзицы, село, при р. Суре; н. р.20087254723769
423Полтавский Поселок, при с. Мурзицах; н. мал.20087195373

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Языковская волость
Мурзицы село284Мурзицкий1891ст. Пильн1570265

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сеченовский район
18326Мурзицысело55°17'46°13'N-38-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сеченовский муниципальный район, Сельское поселение Мурзицкий сельсовет
22649440101с Мурзицысело

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