Киреев Козьма Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 24.02.1833 и 22.?.1834
Дата смерти23.02.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 24.02.1833 и 22.?.1834
Отец: Киреев Максим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перепелова Ксения Кузьминична
Мать ребёнка: Ефимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1919
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Умер в г. Сызрани в возрасте 85 лет