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Киреев Козьма Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 24.02.1833 и 22.?.1834

Дата смерти

23.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 24.02.1833 и 22.?.1834

Отец: Киреев Максим

Мать: ?

Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Сын: Киреев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Ефимия Ивановна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перепелова Ксения Кузьминична

Мать ребёнка: Ефимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
23.02.1919
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Умер в г. Сызрани в возрасте 85 лет
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