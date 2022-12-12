Вашкова (Котельникова) Мария Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти25.12.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1832
Бракосочетание
До 1851
Рождение ребёнка
18.10.1855 ст.
Дочь: Олимпиева Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1856 ст.
Дочь: Богданова Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.09.1869 ст.
Дочь: Вашкова Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1874 ст.
Сын: Вашков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович
Смерть
25.12.1879 ст.