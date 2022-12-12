Вашкова (Котельникова) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вашкова (Котельникова) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

25.12.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1832
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
До 1851

Муж: Вашков Николай Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1855 ст.

Дочь: Олимпиева Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
05.10.1856 ст.

Дочь: Богданова Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
28.09.1869 ст.

Дочь: Вашкова Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
02.10.1874 ст.

Сын: Вашков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Вашков Николай Иванович

Смерть
25.12.1879 ст.
Калуга, город Калуга, Калужская область
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