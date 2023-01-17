Вашков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.10.1874 ст.
Дата смерти02.02.1953
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1874 ст.
Отец: Вашков Николай Иванович
Мать: Вашкова Мария Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Вашков Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вашкова Нина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорова Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вашкова Анна Андреевна
Смерть
02.02.1953
Москва, город федерального значения Москва