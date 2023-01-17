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Вашков Николай Николаевич

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

02.10.1874 ст.

Дата смерти

02.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1874 ст.

Отец: Вашков Николай Иванович

Мать: Вашкова Мария Дмитриевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Вашков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вашкова Нина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вашкова Анна Андреевна

Смерть
02.02.1953
Москва, город федерального значения Москва
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