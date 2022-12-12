Бокова (Вашкова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Вашкова) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вашков Николай Иванович

Мать: Вашкова Мария Дмитриевна

Бракосочетание
29.05.1887 ст.

Муж: Боков Николай Дмитриевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крепс Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Боков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Боков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Боков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Боков Николай Дмитриевич

Смерть
1920
Калуга, город Калуга, Калужская область
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