Бокова (Вашкова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1920
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вашков Николай Иванович
Мать: Вашкова Мария Дмитриевна
Бракосочетание
29.05.1887 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крепс Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Боков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Боков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Боков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боков Николай Дмитриевич
Смерть
1920