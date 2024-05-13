Ребинина (Шмараева) Матрена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1764
Рождение ребёнка
?.06.1767
Дочь: Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна
Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Касилова (Ребинина) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Усова (Ребинина) Пелагея Матвеевна
Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Ребинина) Домна Матвеевна
Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ребинин Емельян Матвеевич
Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Ребинина) Агафья Матвеевна
Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Ребинин Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович
Смерть
Неизвестно