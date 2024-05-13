Ребинина (Шмараева) Матрена Гавриловна 1752 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина (Шмараева) Матрена Гавриловна

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Шмараев Гаврил Петрович

Мать: Шмараева (Климова) Евдокия Юрьевна

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1764

Муж: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
?.06.1767

Дочь: Ланьшина (Ребинина) Василиса Матвеевна

Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Касилова (Ребинина) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Ребинин Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Усова (Ребинина) Пелагея Матвеевна

Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Ребинина) Домна Матвеевна

Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ребинин Емельян Матвеевич

Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Ребинина) Агафья Матвеевна

Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Ребинин Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Ребинин Матвей Антонович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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