Ребинин Емельян Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1792
Рождение ребёнка
1806
Сын: Ребинин Анисим Емельянович
Мать ребёнка: Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ребинин Сергей Емельянович
Мать ребёнка: Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Ребинин Никита Емельянович
Мать ребёнка: Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна
Смерть
1811