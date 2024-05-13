Ребинин Емельян Матвеевич 1779 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинин Емельян Матвеевич

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Ребинин Матвей Антонович

Мать: Ребинина (Шмараева) Матрена Гавриловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1792

Жена: Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Ребинин Анисим Емельянович

Мать ребёнка: Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ребинин Сергей Емельянович

Мать ребёнка: Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Ребинин Никита Емельянович

Мать ребёнка: Ребинина (Логвинова) Прасковья Михайловна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1811
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

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